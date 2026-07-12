|Pasaran
|Tanggal
|Jam Tutup | Jam Buka
|Hasil
|
SYDNEYPOOLS
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 13:25 | Buka: 13:50
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SYDNEYPOOLS - PRIZE123
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 13:25 | Buka: 13:50
|
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SYDNEYLOTTO
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 13:44 | Buka: 14:20
|
|
SYDNEYLOTTO - PRIZE123
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 13:24 | Buka: 14:20
|
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SINGAPORE
(Selasa, Jumat Off)
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 17:25 | Buka: 17:50
|
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SINGAPORE - PRIZE123
(Senin, Selasa, Kamis, Jumat Off)
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 17:25 | Buka: 17:50
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HONGKONGPOOLS
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 22:33 | Buka: 23:00
|
|
HONGKONGPOOLS - PRIZE123
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 22:33 | Buka: 23:00
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HONGKONG LOTTO
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 22:59 | Buka: 23:20
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HONGKONGLOTTO - PRIZE123
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 22:54 | Buka: 23:20
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TOTOMACAU 1
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 12:55 | Buka: 13:10
|
|
TOTOMACAU 2
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 15:55 | Buka: 16:10
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TOTOMACAU 3
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 18:55 | Buka: 19:10
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TOTOMACAU 4
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 21:55 | Buka: 22:10
|
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TOTOMACAU 5
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 22:55 | Buka: 23:10
|
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TOTOMACAU 6
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 23:55 | Buka: 23:59
|
|
OREGON 1
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 02:45 | Buka: 03:00
|
|
OREGON 2
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 05:45 | Buka: 06:00
|
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OREGON 3
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 08:45 | Buka: 09:00
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OREGON 4
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 11:45 | Buka: 12:00
|
|
FLORIDA MIDDAY
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 00:15 | Buka: 00:30
|
|
FLORIDA EVENING
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 08:30 | Buka: 08:45
|
|
GERMANY PLUS5
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 00:00 | Buka: 00:10
|
|
CALIFORNIA
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 08:15 | Buka: 08:30
|
|
CAMBODIA
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 11:25 | Buka: 11:50
|
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CAMBODIA - PRIZE123
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 11:25 | Buka: 11:50
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MAROCCO QUATRO 1
( Setiap Hari )
|
Senin
13/07/2026
|Tutup: 02:45 | Buka: 03:00
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MAROCCO QUATRO 2
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 17:45 | Buka: 18:00
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MAROCCO QUATRO 3
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 20:45 | Buka: 21:00
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MAROCCO QUATRO 4
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 23:45 | Buka: 23:59
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BULLSEYE
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 12:50 | Buka: 13:10
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MAGNUM4D
(Senin, Selasa, Kamis, Jumat Off)
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Minggu
12/07/2026
|Tutup: 17:50 | Buka: 18:50
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PCSO
(Minggu Off)
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Sabtu
11/07/2026
|Tutup: 19:58 | Buka: 20:10
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CHINA
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 15:05 | Buka: 15:30
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JAPAN
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 16:55 | Buka: 17:20
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TAIWAN
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 20:20 | Buka: 20:45
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NUSANTARA
( Setiap Hari )
|
Minggu
12/07/2026
|Tutup: 21:55 | Buka: 22:20
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NUSANTARA-PRIZE123
( Setiap Hari )
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Minggu
12/07/2026
|Tutup: 21:55 | Buka: 22:20
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MONGOLIA
( Setiap Hari )
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Minggu
12/07/2026
|Tutup: 19:00 | Buka: 19:25
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MONGOLIA-PRIZE123
( Setiap Hari )
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Minggu
12/07/2026
|Tutup: 19:00 | Buka: 19:25
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