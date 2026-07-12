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Pasaran Tanggal Jam Tutup | Jam Buka Hasil
SYDNEYPOOLS
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 13:25 | Buka: 13:50
4
2
0
5
SYDNEYPOOLS - PRIZE123
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 13:25 | Buka: 13:50
4
2
0
5
7
0
2
0
0
9
4
1
SYDNEYLOTTO
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 13:44 | Buka: 14:20
8
5
1
2
SYDNEYLOTTO - PRIZE123
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 13:24 | Buka: 14:20
8
5
1
2
7
1
9
5
1
9
8
7
SINGAPORE
(Selasa, Jumat Off)
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 17:25 | Buka: 17:50
2
3
2
9
SINGAPORE - PRIZE123
(Senin, Selasa, Kamis, Jumat Off)
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 17:25 | Buka: 17:50
2
3
2
9
7
1
2
0
6
7
9
1
HONGKONGPOOLS
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 22:33 | Buka: 23:00
6
4
1
6
HONGKONGPOOLS - PRIZE123
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 22:33 | Buka: 23:00
6
4
1
6
4
9
0
6
7
4
5
8
HONGKONG LOTTO
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 22:59 | Buka: 23:20
4
7
3
3
HONGKONGLOTTO - PRIZE123
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 22:54 | Buka: 23:20
4
7
3
3
1
7
4
9
1
1
4
5
TOTOMACAU 1
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 12:55 | Buka: 13:10
0
4
7
0
TOTOMACAU 2
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 15:55 | Buka: 16:10
7
0
9
5
TOTOMACAU 3
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 18:55 | Buka: 19:10
8
0
3
6
TOTOMACAU 4
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 21:55 | Buka: 22:10
5
9
7
9
TOTOMACAU 5
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 22:55 | Buka: 23:10
4
5
8
7
TOTOMACAU 6
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 23:55 | Buka: 23:59
0
2
2
6
OREGON 1
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 02:45 | Buka: 03:00
0
5
6
5
OREGON 2
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 05:45 | Buka: 06:00
0
7
6
8
OREGON 3
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 08:45 | Buka: 09:00
9
1
7
3
OREGON 4
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 11:45 | Buka: 12:00
2
5
1
1
FLORIDA MIDDAY
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 00:15 | Buka: 00:30
6
8
2
3
FLORIDA EVENING
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 08:30 | Buka: 08:45
3
8
1
8
GERMANY PLUS5
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 00:00 | Buka: 00:10
3
4
3
5
CALIFORNIA
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 08:15 | Buka: 08:30
5
7
6
3
CAMBODIA
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 11:25 | Buka: 11:50
2
6
6
5
CAMBODIA - PRIZE123
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 11:25 | Buka: 11:50
2
6
6
5
2
6
0
9
0
0
7
7
MAROCCO QUATRO 1
( Setiap Hari )
Senin
13/07/2026 		Tutup: 02:45 | Buka: 03:00
2
0
0
1
MAROCCO QUATRO 2
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 17:45 | Buka: 18:00
0
7
9
1
MAROCCO QUATRO 3
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 20:45 | Buka: 21:00
1
4
9
5
MAROCCO QUATRO 4
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 23:45 | Buka: 23:59
5
3
6
8
BULLSEYE
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 12:50 | Buka: 13:10
4
1
1
5
MAGNUM4D
(Senin, Selasa, Kamis, Jumat Off)
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 17:50 | Buka: 18:50
8
7
2
3
PCSO
(Minggu Off)
Sabtu
11/07/2026 		Tutup: 19:58 | Buka: 20:10
4
6
7
1
CHINA
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 15:05 | Buka: 15:30
8
0
9
3
JAPAN
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 16:55 | Buka: 17:20
1
2
4
8
TAIWAN
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 20:20 | Buka: 20:45
6
6
4
3
NUSANTARA
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 21:55 | Buka: 22:20
6
1
5
6
NUSANTARA-PRIZE123
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 21:55 | Buka: 22:20
6
1
5
6
2
4
3
4
2
1
8
6
MONGOLIA
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 19:00 | Buka: 19:25
0
8
2
9
MONGOLIA-PRIZE123
( Setiap Hari )
Minggu
12/07/2026 		Tutup: 19:00 | Buka: 19:25
0
8
2
9
5
0
2
8
8
4
4
3
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  • SYDNEYPOOLS
    ( Setiap Hari )
    Minggu
    12/07/2026
    4
    2
    0
    5
    Tutup: 13:25 | Buka: 13:50
  • SYDNEYPOOLS - PRIZE123
    ( Setiap Hari )
    Minggu
    12/07/2026
    4
    2
    0
    5
    7
    0
    2
    0
    0
    9
    4
    1
    Tutup: 13:25 | Buka: 13:50
  • SYDNEYLOTTO
    ( Setiap Hari )
    Minggu
    12/07/2026
    8
    5
    1
    2
    Tutup: 13:44 | Buka: 14:20
  • SYDNEYLOTTO - PRIZE123
    ( Setiap Hari )
    Minggu
    12/07/2026
    8
    5
    1
    2
    7
    1
    9
    5
    1
    9
    8
    7
    Tutup: 13:24 | Buka: 14:20
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